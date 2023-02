GEZOCHT. Koppels die kinderwens schrappen omdat ze geen crèche vinden

In Brussel kwamen gisteren duizenden mensen op straat om de crisis in de zorg-, welzijns- en cultuursector aan te klagen. Ze zijn het personeels- en middelentekort én de hoge werkdruk beu. Ook heel wat begeleiders uit de kinderopvang liepen mee.

Onze reporter hoorde dit tijdens de tocht: “Ik ken mensen die een eerste kind hebben en hun tweede kind uitstellen, want er is geen opvang.” Ook anderen uit de sector krijgen dat signaal. “Wij horen meer en meer mensen die hun kinderwens uitstellen of zelfs definitief vaarwel zeggen. Het breekt ons hart.”

