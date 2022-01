Gezin uit Hall krijgt verschrikkelijk nieuws: na oudste zoon, lijdt nu ook jongste zoon aan ongeneeslijke ziekte

Wielrennen Primeur in wielerland: het eerste BK Virtual Cycling op 30 januari live op HLN.be

In Fayetteville staat dit weekend het WK veldrijden op het programma, maar zondag 30 januari wordt ook het eerste Belgisch Kampioenschap Virtual Cycling verreden. De virtuele wielerwedstrijd gaat door in Antwerpen en is live te volgen op HLN.be.

15:39