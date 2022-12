Getest: ‘uit de handel genomen’ gevaarlijk speelgoed blijkt gewoon te koop in de winkel

“Een dikke jas is niet voldoende”: met dit advies sport je veilig in de vrieskou

De vrieskou is weer in het land, en dat is voor sommigen het gedroomde excuus om hun work-out in de buitenlucht even op pauze te zetten. “Maar met enkele slimme aanpassingen kan je perfect veilig blijven sporten”, zegt prof. Bart Roelands van de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie (MFYS) van de VUB. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

