Gert De Mangeleer opent nieuwe 'Hertog Jan' in Antwerpen: "Ik geloof in de absolute topgastronomie”

Brugge Formidable! Stromae maakt tijd voor fans na restaurant­be­zoek in Brugge

Restaurant Pietje Pek in de Sint-Jakobsstraat in Brugge heeft woensdagavond een wereldster van bij ons over de vloer gekregen. Zanger Stromae en zijn partner sloten hun dag in de Breydelstad af met een restaurantbezoek. Nadien nam hij uitgebreid de tijd voor zijn fans.

18:11