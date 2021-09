Gerechtsjournalist Faroek Özgünes: “Dit is Abdeslams wraak op Justitie”

De tweede dag van het assisenproces over de aanslagen in Parijs is opnieuw een dag vol incidenten. Hoofdverdachte Salah Abdeslam heeft opnieuw het woord genomen. “Mogen de slachtoffers van Syrië hier ook het woord nemen? Er zijn nog andere slachtoffers dan diegenen die hier staan, in Molenbeek...” Onze gerechtsjournalist Faroek Özgünes zegt bij VTM Nieuws dat Abdeslam “zijn strijd in de rechtszaal voortzet”.