Geheim agent roofde voor 10 miljoen euro bitcoins van Amerikaanse overheid LB

11u55

Bron: ANP 0 REUTERS Illustratiebeeld. Een Amerikaanse geheim agent heeft ongeveer 1600 bitcoins gestolen van zijn eigen regering. Het virtuele geld is omgerekend 10 miljoen euro waard. Hij is veroordeeld tot twee jaar celstraf.

De 35-jarige man zit al in de gevangenis voor een andere bitcoinroof. Hij was betrokken bij het onderzoek naar de ondergrondse marktplaats Silk Road, die in 2013 uit de lucht werd gehaald. De agent moest de beheerders opsporen. Na de ontmanteling van de handel sluisde hij voor tonnen aan bitcoins van de verdachten weg. Hij werd in 2015 veroordeeld tot bijna zes jaar celstraf.

Na die veroordeling, terwijl de agent nog even op vrije voeten was, beroofde hij ook de Amerikaanse regering. Dat geld was in beslag genomen bij een bitcoinbeurs. De man haalde het geld uit de 'wallet' (digitale portemonnee) van de overheid en maakte het over naar zijn eigen account. Daarvoor is hij nu veroordeeld.

Omdat de agent heeft geholpen om het virtuele geld terug te krijgen, valt zijn straf vrij laag uit. Pas als hij de eerste celstraf heeft uitgezeten, kan hij aan zijn nieuwe straf beginnen.