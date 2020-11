Geboren en getogen Latemnaars over 'Latem leven' en hun échte dorp: "Niet iederéén vliegt hier met een helikopter, hoor”

Minderjari­ge meisjes elf jaar lang misbruikt in vakantie­park en parenclubs: “Jullie hebben me verkocht als een stuk speelgoed”

13 november Minderjarige dochters die gedrogeerd werden, een ‘gezinsuitstap’ naar een parenclub in Oost-Vlaanderen en seks tegen betaling met andere mannen op snelwegparkings. Het was een dag vol gruwelijke feiten en emoties in de zedenzaak van Waterlandkerkje, waarvoor de Nederlandse garagist Pascal P. (47) en zijn vriendin Tanja D.(44) terechtstonden. “Onze jeugd is door jullie afgepakt”, getuigen de 14- en 19-jarige dochters.