Gaëlle (23) lapt openlijk coronamaatregelen aan haar laars: “Ook dit jaar zal ik kerst samen met mijn familie vieren”

Gaëlle Salvé, een 23-jarige kinderverzorgster, is niet van plan haar nauwe contacten te beperken tot één persoon en zich aan bubbels te houden. Ondanks de maatregelen die vrijdag nog werden afgekondigd door het Overlegcomité. De jonge vrouw is ook niet van plan die maatregelen te volgen met kerst. “Ik zal Kerstmis samen met mijn familie vieren”, vertelt ze live op televisie. “We zijn in totaal met vijf broers en zussen, en we vieren Kerstmis steeds als gezin. Ik zie niet in waarom ik dat dit jaar niet zou mogen doen”, aldus de Waalse vrouw. “Kerstmis is een familiefeest, en dat enkel en alleen met mijn moeder en stiefvader vieren, is niet fijn.” Gaëlle realiseert zich naar eigen zeggen wel dat dit jaar een uitzonderlijk jaar is door de coronapandemie, maar dat verandert niets aan haar beslissing kerst met de familie te vieren.