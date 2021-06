Franse ski-base-jumper vertelt over zijn sport: “Je instinct zegt dat je dit niet mag doen, maar van dingen afspringen is mijn passie”

Een van de laatste onafhanke­lij­ke nieuwsme­dia van Rusland stopt noodgedwon­gen na controver­si­eel label

12:35 Het Russische nieuwsmedium VTimes stopt met publiceren, dat maakte de redactie vandaag zelf bekend. Vorige maand gaven de Russische autoriteiten het onafhankelijke platform het label “INO-agent” of “buitenlands agent”. Een controversieel label dat gepaard gaat met zware beperkingen en mogelijke boetes. VTimes onderzocht de verschillende opties die de redactie nog had, maar heeft nu definitief besloten de boeken te sluiten. De in Nederland geregistreerde site was een van de laatste onafhankelijke media in Rusland.