Frankrijk gekant tegen voorstel van EU-Commissie om vergunning glyfosaat met vijf jaar te verlengen LB

10u36

Bron: Belga 1 AFP Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van onkruidverdelgers als Roundup. De Franse regering is tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Frankrijk wil de verlenging beperken tot drie jaar, zei de Franse leefmilieuminister Nicolas Hulot op radio RMC en tv-zender BFM. Morgen bespreken de EU-lidstaten het dossier. "Wij zullen tegenstemmen", zei Hulot.

Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van onkruidverdelgers als Roundup. De tijdelijke vergunning van het product loopt op 15 december af. Glyfosaat ligt onder vuur omdat studies erop wijzen dat het product mogelijk kankerverwekkend is. De Europese Commissie stelde eerst een verlenging van tien jaar voor, maar verschillende lidstaten waren hier tegen. Het Europees Parlement sprak zich uit voor een verlenging met slechts vijf jaar. De Belgische regering zit op de lijn van het Europees Parlement. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil ook dat het gebruik van glyfosaat afgebouwd wordt, iets wat niet in het nieuwe commissievoorstel staat.

Om het voorstel van de Commissie erdoor te krijgen, volstaat een gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten, wat betekent dat minstens 16 van de 28 landen, die samen goed zijn voor 65 procent van de EU-bevolking, akkoord moeten gaan.