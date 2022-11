Frank Verstraeten verkoopt Sportpaleis in halve dag uit met comeback Zillion: “Ik zoek nog een tiental mooie meisjes voor een erotisch waterballet”

Hét comebackfeest van de legendarische Zillion in het Antwerpse Sportpaleis is in amper 11 uur uitverkocht. Mastermind Frank Verstraeten doet daarmee, opnieuw, het onmogelijke: méér tickets verkopen voor een jaren geleden platgegooide discotheek dan op eender welke hoognacht van diezelfde danstempel eind jaren 90. “En na Antwerpen veroveren we de Versuz in Hasselt.”

De feestjes in de Waagnatie, PROJEXXX in Flanders Expo en nu de comeback van Zillion in het Sportpaleis. De Vlaming slikt de disconostalgie alsof het gratis xtc is. De Antwerpse mastodont is op 10 februari dan ook volledig uitverkocht. In amper 11 uur. Sold out. Kleir. Of hoe Frank Verstraeten zijn zakelijk instinct nooit verloor. Als er in één maand tijd 450.000 mensen naar de film over je leven gaan kijken, dan ben je nog niet vergeten. Dan valt er wat te rapen. “Ongezien”, zegt Verstraeten. “De verkoop startte woensdagochtend om 9 uur en om 19 uur was alles uitverkocht. Dat Zillion nog een comeback maakt in Antwerpen is pure madness.”

Skybox van minstens 30.000 euro

Voor 40 euro heb - of beter: had - je een ticket en dat ligt in de lijn van wat je van het Sportpaleis kan verwachten. Wie 100 euro neertelt, kan de VIP in en krijgt voor 40 euro te drinken. Wil je echt uitpakken, dan kan je een tafeltje kopen aan 1.000 euro. Daar krijg je tien tickets bij en vier barkrukken. Dat je noodgedwongen een stoelendans moet inzetten, kost je geen cent extra. En in de gevulde koelkast vind je de premade cocktails van château Verstraeten. Nog zo'n cash cow in de nasleep van het filmsucces, te koop op de website zillion.xxx aan 60 euro voor zes flesjes. “We gaan ook nog twee skyboxen verhuren voor 30.000 à 50.000 euro. Wie zo’n box koopt, krijgt met vijftien mensen de experience en het feest van zijn leven. In Gent hebben we er zo vier verkocht aan 16.969 euro.”

Erotisch waterballet

Met het feest in het Sportpaleis keert Zillion terug naar de heilige grond aan de Schelde, Antwerpen, waar het allemaal begon. Verstraeten beloofde al een exacte replica van zijn discotheek. “We zijn nog volop bezig, maar ik kan al wel verklappen dat ik nog op zoek ben naar zo’n tiental mooie waterballerina’s voor een erotische show. Het legendarische aquarium komt dus terug.”

Eindigen zal het niét in Antwerpen. Na het Sportpaleis trekt het circus van directeur Verstraeten naar Hasselt. Daar vindt Zillion onderdak in Club Versuz, vandaag de grootste en modernste club van het land. Geen toeval als je weet dat Yves Smolders, de eigenaar en zaakvoerder van Versuz, zijn carrière gestart is in Zillion aan de zijde van Verstraeten.

“Ik ben ontzettend blij om Zillion te mogen verwelkomen, deze keer in mijn eigen club”, zegt Smolders. “We zetten de volledige Versuz open. Daarmee kunnen we tot 3.300 bezoekers ontvangen. Versuz is al uitgerust met de modernste apparatuur, maar Frank gaat er nog een pak extra licht en geluid aan toevoegen én originele decor- en interieurstukken uit Zillion binnen brengen. Het wordt ongezien. We gaan het ultieme Zillion-clubgevoel anno 2022 neerzetten, inclusief heel wat onverwachte en zotte momenten.”

Wordt, ongetwijfeld, vervolgd.

Tickets voor de Versuz zijn binnenkort te koop op zillion.xxx.

