Filipijnse president Duterte belooft aankoop van Russische wapens LB

14u35

Filipijns president Rodrigo Duterte wil duizenden geweren van Rusland kopen als dank voor de steun die hij kreeg in de strijd tegen terrorisme. De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft Rusland bedankt voor de steun die zijn land kreeg bij de bestrijding van islamitisch terrorisme. Als dank voor de steun beloofde Duterte duizenden geweren van Rusland te gaan kopen.

Hij deed dit tijdens de Aziatisch-Amerikaanse APEC-conferentie in Vietnam, waar ook de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig is. Aanvankelijk zouden de Filipijnen 20.000 geweren in de Verenigde Staten kopen, maar de Amerikaanse Senaat stak daar een stokje voor vanwege bedenkingen over de mensenrechtensituatie onder Duterte op de Filipijnen. De president is er meermalen van beschuldigd achter moordpartijen op drugsdealers te zitten.

Naast Rusland heeft ook China vanwege mogelijke wapenleveringen de banden met de Filipijnen verbeterd. Een militaire functionaris op de Filipijnen zei in een toelichting dat het land, vanwege de kwaliteit, nog steeds wapenaankopen in de VS nastreeft, maar dat het materieel "erg duur'' wordt bevonden.