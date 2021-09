Faroek Özgünes over ‘Belgische dag’ op terreurproces Parijs: “Belgische onderzoeksrechter getuigt over terreurcel in ons land”

Vicevoor­zit­ter Europese Commissie Timmermans: “Hoge energie­prij­zen mogen klimaatbe­leid niet verlammen”

16:26 De leden van het Europees Parlement in Straatsburg hebben voor het eerst gedebatteerd over de maatregelen om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Sinds de aankondiging van de maatregelen in juli zorgen de stijgende energieprijzen voor een grote ongerustheid over het financiële kostenplaatje van de transitie. Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans mogen de prijzen geen rem zetten op het klimaatbeleid, maar moeten ze net “aanzetten om de maatregelen sneller uit te voeren”.