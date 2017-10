Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen lanceert meldpunt voor pre- en perinataal verlies Margo Verhasselt

Het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen heeft dinsdag in Diest het meldpunt verlies@kinderwens.net gelanceerd voor ouders die pre- of perinataal een kind hebben verloren. Zo'n gebeurtenis gaat vaak gepaard met zware emoties die in de praktijk moeilijk kunnen gedeeld worden met anderen. Het nieuwe meldpunt wil de betrokken ouders doorsturen naar bestaande diensten en actoren die werken rond verlies.

Als vrouw heb je 10 tot 15 procent kans dat een door de gynaecoloog vastgestelde zwangerschap in de eerste zestien weken uitdraait op een miskraam. Na de vierde maand daalt de kans op een doodgeboorte tot 0,5 procent. "Zo'n gebeurtenis brengt heel wat teweeg, waarbij je niet steeds bij anderen terechtkan. We weten nog altijd niet goed hoe we met emoties als pijn, verdriet en rouw moeten omgaan", aldus initiatiefneemster Shanti Van Genechten.

"De betrokken vrouwen kampen na een miskraam dikwijls met een gevoel van schaamte. Ze durven in de praktijk hun emoties moeilijk te uiten. Daarnaast weet ook de omgeving vaak niet goed hoe erop te reageren of is er weinig begrip voor het rouwproces omdat het kindje nooit bestaan heeft."

Omdat er over dit onderwerp ook nood is aan bijscholing voor professionele hulpverleners plant Kinderwens Vlaanderen een opleidingsmodule pre- en perinataal verlies. De organisatie mikt hierbij onder meer op zelfstandige vroedvrouwen. Op 9 en 10 december wordt ook voor het eerst in Vlaanderen onder meer met de steun van de Bond Zonder Naam een rouw- en verliesweekend ingericht.