EXCLUSIEF. Telefacts-reportage over Roemeense kinderhandel nog altijd actueel: “Ik wil mijn baby verkopen, maar wil niet dat hij wordt gedood”

De Keuze van DanyTwintig jaar geleden kon je in Roemenië voor een paar duizend euro een kind kopen. In ‘De Keuze van Dany’ zien we hoe een Telefacts-reporter in 2003 undercover gaat en naar huis komt met choquerende beelden. Kinderhandel en illegale adoptie blijven ook anno 2023 een probleem in Europa. Bij een grootschalige actie tegen kinderhandel, waar ook België aan deelnam, werden vorige zomer nog meer dan 130 mensen opgepakt en 60 mensen geïdentificeerd. Volgens Unicef worden jaarlijks 2 miljoen kinderen verhandeld. Dat is een half miljoen meer dan ten tijde van de ophefmakende Telefacts-reportage. Bekijk de laatste aflevering van ‘De Keuze van Dany’ hierboven.

In 2003 trekt toenmalige Telefacts-reporter Niels Vandenbussche naar Oost-Europa. In Roemenië is hij undercover getuige van ronduit choquerende feiten. Voor een paar duizend euro blijken moeders bereid hun kinderen te verkopen. Elena is 18 en heeft 2 kinderen, ze is werkloos en heeft geen dak boven haar hoofd. Een aftandse matras en een met dekens en afval geïmproviseerde tent is de plek waar haar twee kinderen moeten opgroeien. “Ik moet één kind verkopen om het andere te kunnen verzorgen”, vertelt ze. Haar prijs: 20.000 euro. Veel te veel zo zegt een Roemeense zigeuner in de reportage. Hij is erin gespecialiseerd moeders te ronselen die afstand willen doen van hun kind in ruil voor harde valuta. Vasile is acht maand oud, maar zijn moeder is bereid om hem onder bepaalde voorwaarden te verkopen. “Ik wil mijn baby verkopen, maar ik wil niet dat hij wordt gedood om zijn organen uit te halen.” Op het einde zien we hoe ook de plaatselijke dokters en ambtenaren hun graantje mee proberen te pikken. “Een kind kopen? Voor 1.500 euro moet dat zeker te regelen zijn.”

Volledig scherm Telefacts gaat in 2003 undercover en legt een Roemeens kinderhandelnetwerk bloot. © HLN, VTM

Wie denkt dat zulke toestanden tot het verleden behoren, denkt beter twee keer na. Kinderhandel en illegale adoptie blijven een reëel probleem in Europa. In Duitsland worden anderhalf jaar geleden een 58-jarige Bulgaar en zijn 51-jarige vrouw gearresteerd door de Duitse politie. Het koppel wordt verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die pasgeboren baby’s verkoopt. De man en zijn vrouw zouden acht hoogzwangere vrouwen van Bulgarije naar buurland Griekenland hebben vervoerd waar ze na hun bevalling in ruil voor een paar duizenden euro’s hun pasgeboren baby’s verkopen aan criminelen.

Onderzoek

En hoe zit het ondertussen in ons land? Het bewustzijn is sinds 2003 een pak groter geworden. De Kamer vroeg de regering vorig jaar nog om een onderzoek te voeren naar gevallen van illegale adoptie in ons land. Er zijn sterke vermoedens dat er de voorbije zeventig jaar adopties zijn uitgevoerd na ontvoeringen of met gesmokkelde kinderen. Als dat wordt bevestigd in het onderzoek, vraagt de Kamer dat België officieel zou erkennen dat dergelijke adopties hebben plaatsgevonden. De slachtoffers moeten hulp krijgen in hun zoektocht naar hun biologische verwanten. Samen met de deelstaten moet er vervolgens alles aan worden gedaan om een herhaling te voorkomen.

Nieuw beleidsvoorstel

Het ‘agentschap opgroeien’ wil dit jaar alvast werk maken van een nieuw beleidsvoorstel voor interlandelijke adoptie. “Het versterken van de samenwerkingen met de herkomstlanden is één van de doelstellingen”, klinkt het bij het ‘agentschap opgroeien’. “Het verbinden van pleegzorg en adoptie en het versterken van het beleid op het vlak van zorg en begeleiding na adoptieplaatsing zijn de twee andere.”

Dat laatste is broodnodig. Cijfers leren dat het Afstammingscentrum, de instantie waar je in ons land terecht kan als je vragen hebt rond je afkomst, in anderhalf jaar werking al meer dan 400 dossiers geopend heeft. Hoeveel van die dossiers naar Roemenië leiden, is onduidelijk.

