EXCLUSIEF. Remco Evenepoel: “Mijn hoogtepunt van 2022? Ons huwelijk, zonder twijfel”

Baanbreken­de Amerikaan­se tv-journalist Barbara Walters (93) overleden

Barbara Walters, de baanbrekende tv-presentatrice en -interviewer die het glazen plafond verbrijzelde en een dominante kracht werd in een lang door mannen gedomineerde sector, is overleden. Ze werd 93. Dat is vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt door ‘ABC News’, de Amerikaanse nieuwszender waar Walters het grootste deel van haar carrière werkte. Ze is naar verluidt thuis vredig ingeslapen, omringd door haar familie.

