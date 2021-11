Elektrisch rijden verplicht vanaf 2027? Stel hier uw vragen

Vanaf 2027 zouden nieuwe wagens in Vlaanderen alleen nog elektrisch mogen zijn. Althans: dat is het ambitieuze voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), dat momenteel op tafel ligt van de Vlaamse regering. Experts betwijfelen of het plan haalbaar is: transporteconoom Roel Gevaers (UAntwerpen) voorspelt vooral problemen voor de tweedehandsmarkt. Heeft u hier nog vragen over? Stel ze dan in het onderstaande formulier. Onze redactie probeert ze voor u te beantwoorden.