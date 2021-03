Eigenaar peperdure Lamborghini vergeet cruciaal detail: auto weggesleept

Arkansas mikt met strenge abortuswet op vernieti­ging historisch arrest Hoogge­rechts­hof

3:22 De Amerikaanse staat Arkansas heeft dinsdag een wet goedgekeurd die abortus zelfs in geval van verkrachting of incest verbiedt. Met de strenge wet hoopt de staat het Hooggerechtshof ertoe te bewegen om het historische arrest uit 1973 over het recht op abortus te herzien.