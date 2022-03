Eerste K3-shows emotioneel voor Julia: 'Toen kreeg ik even een krop in m'n keel’

Elke dag bijna anderhalf uur vertraging door dieren op het spoor

In 2021 werden 60 dieren door een trein aangereden op het Belgische spoor. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met 2020. Toen werden er 45 dieren aangereden (36 in 2019). In totaal registreerde Infrabel vorig jaar gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen. Bijna 3.300 treinen waren hierbij betrokken, zo meldt de spoornetbeheerder vandaag.

6:22