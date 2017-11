Eén op de vier Rohingya-kinderen in levensgevaar door ondervoeding LB

11u17

Bron: ANP 0 REUTERS Rohingykinderen in de wachtrij voor een voedselbedeling in het vluchtelingenkamp in Cox's Bazar in Bangladesh. Als er in Bangladesh niet snel meer hulp komt, loopt bijna een kwart van de Rohingya-kinderen kans aan ondervoeding te sterven. Het gaat om Rohingya-kinderen die jonger zijn dan vijf jaar en de afgelopen twee maanden vanuit Myanmar naar Bangladesh vluchtten. Een kwart van hen lijdt nu aan acute ondervoeding. Dit blijkt uit een nieuwe evaluatie van Save the Children en vier andere organisaties.

Een derde van deze kinderen is ernstig ondervoed en heeft negen keer meer kans te overlijden dan niet-ondervoede kinderen. Ondervoede kinderen zijn erg kwetsbaar voor infecties en ziekten zoals diarree- en borstinfecties.

"De situatie is slechter dan we dachten", zegt Nicki Connell, Save the Children's noodhulp- en voedingsadviseur vanuit Cox's Bazar in Bangladesh.

Ondervoed aangekomen in Bangladesh

"Grote aantallen Rohingya-kinderen komen al ondervoed aan in Bangladesh. Daar aangekomen moeten ze overleven op voedselrantsoenen op een plek waar de hygiëne te wensen overlaat, schoon drinkwater moeilijk te vinden is en waar veel mensen ziek zijn".

"Elke dag komen kinderen naar onze gezondheidsklinieken en vragen naar voedsel. Uit hun wanhopige ogen lees je hun onmacht af. De schaal van dit probleem moet niet worden onderschat".

Save the Children waarschuwt dat het niet alleen om kinderen gaat. "Het is zeldzaam zulke ernstige ondervoeding bij kinderen te zien, zelfs in een crisis als deze. Maar het is nog zeldzamer dat deze situatie ook volwassenen beïnvloedt. Een paar dagen geleden kwamen twee mannen naar een van onze klinieken. De een woog 32 kilogram, de ander 34", zegt Connell.

"Deze gevallen laten zien dat er sprake is van een grootschalige voedingscrisis. Het is van groot belang dat de humanitaire gemeenschap levensreddende voedingsprogramma's opzet om een ​​catastrofe te voorkomen waarin grote aantallen kinderen dood kunnen gaan".

De evaluatie, gebaseerd op gegevens van de laatste twee weken, bevat essentiële informatie over de gezondheids- en voedingspatronen van jonge kinderen en vrouwen in de opvangkampen. De evaluatie is gebaseerd op informatie van 405 huishoudens uit een van de nederzettingen waar Rohingya's al langere tijd leven en nog steeds aankomen. In gebieden waar alleen recent aangekomen Rohingya's leven, ligt het aantal ondervoede mensen nog hoger, zo is de verwachting.

Save the Children breidt daarom haar gezondheids- en voedingsprogramma's in snel tempo uit, met name gericht op behandeling en preventie van ondervoeding. De hulporganisatie heeft al twee primaire gezondheidszorgklinieken aan de buitenkant van de kampen geopend, daar waar de moeilijkst te bereiken families leven.

Therapeutisch voedsel

Nog eens zeven klinieken worden opgezet om te voldoen aan de groeiende gezondheidsbehoeften. Deskundigen bieden ondersteuning aan moeders die problemen hebben met het geven van borstvoeding aan hun baby's.

Eerder deze week heeft Save the Children ook een behandelingscentrum voor ondervoede kinderen geopend, dat naast haar kliniek in het Kutupalong Extension Camp ligt. Andere centra worden naar verwachting binnen twee weken geopend.

Ernstig ondervoede kinderen krijgen van Save the Children therapeutisch voedsel om zo op gewicht te komen en van ondervoeding te herstellen. Toch ontbreekt het hulporganisaties om alle kinderen in nood te bereiken. Zo ontbreekt het in de kampen in Cox's Bazar-district aan basishygiëne en gezond eten. Veel Rohingya-families worstelen om te overleven en hebben vaak slechts één maaltijd per dag, dat veelal uit rijst en linzen bestaat.

"Dit onderzoek is het meest uitgebreide dat we over ondervoeding onder Rohingya's in Bangladesh hebben. Het laat een grimmig beeld zien. Alle alarmbellen gaan af. We kunnen dit niet negeren", zegt Connell.

Meer dan 600.000 Rohingya's vluchtten sinds 25 augustus naar Bangladesh's Cox Bazar district nadat geweld in de noordelijke Rakhine-staat van Myanmar uitbrak. Hele dorpen werden verbrand, vrouwen verkracht en er werd op burgers geschoten terwijl ze probeerden vluchten.