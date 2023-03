Een hond of kat uit een nestje in huis halen? 6 tips om broodfokkers te herkennen

Droom je van een hond of kat in huis? Neem eerst eens een kijkje in het asiel, want daar wachten heel wat dieren op een warm nest. Wil je toch een puppy of kitten uit een nestje, informeer je dan goed. Want broodfokkers liggen op de loer en verleiden je met de meest vertederende foto’s. In werkelijkheid groeien de dieren op in vreselijke omstandigheden en gaat geld altijd voor hun welzijn. Door alert te zijn, ben je zeker van de betrouwbaarheid van de kweker.

Vandaag wonen zo’n 1,5 miljoen honden en 2,2 miljoen katten bij Belgische gezinnen. Een deel van die dieren werd geadopteerd uit het asiel of komt van een betrouwbare kweker, die het welzijn van de dieren vooropstelt. Gelukkig, want elk huisdier verdient een veilig nest. Toch laten nog te veel mensen zich misleiden door aantrekkelijke foto’s op het internet van schattige puppy’s en kittens die ze meteen mee naar huis kunnen nemen. Maar achter die foto’s gaat een grootschalige, meedogenloze industrie schuil waar het alleen maar draait om geld. Broodfok is na drugs- en wapenhandel de meest winstgevende criminele activiteit in Europa.

Wat is broodfok?

Puppy’s die in ons land bij een broodfokker terecht komen, worden in Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slovakije …) aan de lopende band gekweekt. Moederhonden worden behandeld als echte kweekmachines. Enkel van belang zolang ze winstgevend zijn, van zodra ze zijn ‘uitgekweekt’ worden ze gedumpt of gedood. De puppy’s worden veel te snel na de geboorte bij hen weggehaald, waardoor ze niet gesocialiseerd zijn en kampen met een achterstand vanaf de geboorte. Vervolgens worden ze door handelaars in kofferbakken en kooien naar België vervoerd om hier te worden verkocht aan onbetrouwbare broodfokkers. Het verre transport put hen uit, niet in het minst omdat ze veel te dicht op elkaar worden gepropt in kleine kooien. Ze krijgen vaak, noch in hun geboorteland noch in België, de vaccins die ze nodig hebben en die in ons land wettelijk verplicht zijn. Dat zorgt er, samen met een lage weerstand, voor dat ze snel besmet raken met levensbedreigende ziektes zoals parvovirose, kennelhoest en giardia (bloederige diarree). Soms met de dood tot gevolg.

Zo herken je een broodfokker

Overweeg je om een hond of kat in huis te nemen? Neem altijd eerst een kijkje in het asiel. Wil je toch een puppy of kitten van een kweker in huis nemen, ga dan bij een betrouwbare kweker langs. Helaas heeft niet iedereen de beste bedoelingen en wordt er alles aan gedaan om potentiële kopers om de tuin te leiden. Met deze 6 tips trap je niet in de val.

- Wees argwanend als de pups of kittens op een zoekertjessite worden aangeboden. Broodfokkers willen hun ‘waar’ snel en makkelijk aan de man brengen, en zo’n platform is er één van.

- Verantwoordelijke kwekers bieden niet meer dan twee rassen aan, broodfokkers wel.

- Ook als er veel nestjes tegelijkertijd worden aangeboden, is dat vaak een signaal van broodfok. Pups en kittens die altijd verkrijgbaar zijn zonder wachtlijst voor kopers, zijn wellicht aan de lopende band gekweekt en ingevoerd.

- Krijg je het moederdier niet te zien? Dan kan je je vragen stellen. Bij broodfok worden de pups en kittens veel te snel uit het nest weggehaald, waardoor moederhond en moederkat hun kleintjes niet kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen. Pups en kittens die niet zijn opgegroeid bij hun moeder en in huis, zullen onvermijdelijk probleemgedrag vertonen als familiedier.

- Een huisdier krijg je niet zomaar mee, want heb je er wel genoeg tijd voor? Woon je ruim genoeg? En zijn er al andere dieren? Als de fokker geen vragen stelt over je situatie en je de pup of kitten gewoon in je handen drukt, mag je er zeker van zijn dat hij of zij enkel uit is op geld. Waar het dier terecht komt, heeft voor hen geen belang.

- Vraag ook naar het paspoort voor je het dier koopt. Daarin staat alle info over de herkomst van het dier, zijn gezondheid en welke vaccins hij al dan niet kreeg. Belangrijk, want zonder de nodige vaccins krijgen ziektes vrij spel. En dan is de kans groot dat je je geliefde huisdier al na een paar maanden moet afgeven.

Help GAIA in de strijd tegen broodfokkers en red waardevolle dierenlevens. Lees wat je zelf kan doen tegen broodfok en doe een gift. GAIA, voice of the voiceless.