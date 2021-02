Duizenden Russen komen samen om vermoorde opposant Boris Nemtsov te herdenken

Binnenland Dit verandert er allemaal op 1 maart

12:27 Vanaf 1 maart sluit de NMBS geleidelijk aan de loketten in 44 stations, in 37 andere stations worden de openingsuren van de loketten aangepast. De bekende energielabels op huishoudelektronica krijgen een make-over. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines krijgt op 1 maart een nieuwe CEO. Dat is niet langer een Belg, maar een Duitser. Ook de financieel directeur van Brussels Airlines is een Duitser.