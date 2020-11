Duizenden lichtgevende initiatieven dankzij #ZORGVOORLICHT. Doe ook mee!

Greet De Keyser telt af. Stemmen alsof je leven ervan afhangt

9:49 Ik kan het bijna niet geloven, maar morgen is het verkiezingsdag in de VS. Of beter gezegd, de laatste verkiezingsdag, want er hebben al meer dan 90 miljoen mensen gestemd. Vergelijk het met 2016, toen er in totaal 130 miljoen mensen naar de stembus trokken. Aan elk stembureau zag ik dit jaar ontzettend vastbesloten mensen. Zowel Democraten als Republikeinen zeggen stuk voor stuk dat ze nooit zulke belangrijke verkiezingen hebben meegemaakt.