Duitsland rolt downloadnetwerk voor films, muziek, software en games op LB

11u14

Bron: ANP 2 Thinkstock Illustratiebeeld. In Duitsland is een groot platform voor het illegaal downloaden van films, tv-series, muziek, software, games en e-books uit de lucht gehaald. Het Duitstalige netwerk UsenetRevolution.info had ongeveer 27.000 leden. De site stond op servers in Nederland.

De actie is vandaag bekendgemaakt. De Duitse politie heeft de woningen van 42 mensen in het hele land doorzocht. Daarbij zijn onder meer computers in beslag genomen. De oudste verdachte is 72 jaar oud, de jongste 23. De hoofdverdachte, de vermeende beheerder van het portal, is een 49-jarige man uit de omgeving van Frankfurt. De andere verdachten zouden bijvoorbeeld beschermd materiaal hebben aangeboden, of op andere manieren hebben geholpen.

De andere Duitse verdachten komen onder meer uit de regio's rond Berlijn, Essen, Hamburg, Stuttgart, Dresden en Osnabrück.