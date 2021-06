Duits koppel reist wereld rond om bekende filmscenes na te bootsen

Van legerschip naar ‘loveboat’: drie (!) huwelijks­aan­zoe­ken bij aankomst Godetia

15:53 Het legerschip Godetia kwam vandaag toe in de haven van Zeebrugge. Het heeft zijn laatste misie erop zitten, na zes maanden op de Noordzee en de Baltische Zee. Het schip bracht 55 jaar in dienst door van de Belgische marine en vaarde in het totaal maar liefst 40 keer rond de aarde. De aankomst in de haven was voor vele koppels een emotioneel moment, vooral omdat er maar liefst drie huwelijksaanzoeken plaatsvonden. “Ze was al twee jaar aan het zagen”,glimlacht één van hen.