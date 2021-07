Dubai onthult diepste zwembad ter wereld: sjeik mag eerste duik nemen

Ontspan dit weekend met de beste nieuwko­mers uit streaming­land

12:29 Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met een reboot van het iconische ‘Gossip Girl’ (Streamz), de beklijvende true crime-reeks ‘Elize Matsunaga: Once Upon a Crime’ (Netflix) en animatieplezier voor jong en oud met ‘Monsters aan het Werk’ (Disney+). Dit is onze streaming top vijf!