Dreigt er een tekort aan zelftesten? “We merken dat de eerste stock al is uitverkocht”, zegt Colruyt

Nu we voor bijna alles een zelftest nodig hebben, verkopen naast apotheken ook winkels er. Al zijn die voorraden sneller uitgeput dan ze zelf hadden gedacht. Geert Elen van Colruyt legt uit: “We hadden 10.000 stuks die we verdeeld hebben over de winkels. Die zijn nu al uitverkocht.” Ook bij de apothekers is er een enorme stijging in de verkoop. “Maar na begin volgende week zal er terug genoeg voorraad zijn”, klinkt het daar.