Drama in ‘Thuis’: zwangere actrice Daphne Paelinck hyperventileert bij heftige scène

Daphne, die samen met haar man Randall al een dochter Allie (bijna 2) heeft, is op dit moment zelf 27 weken zwanger van een dochter. Haar personage is op tv nu zo’n 25 weken in verwachting. Christine kampt met TTS, het Tweeling Transfusie Syndroom, waardoor de ene foetus meer voedingsstoffen opneemt en de andere te weinig. In de serie onderging ze hiervoor al een ingreep en nam ze medicijnen. Zonder verbetering. Maandag kreeg ze het dramatische nieuws dat het ene kindje is gestorven en barstte ze in tranen uit.

Opmerkelijk is wel dat de zwangerschap in de soap doorloopt, waardoor het sterrenkindje in de baarmoeder blijft zitten, tot het andere kindje geboren wordt. Voor deze verhaallijn gingen de schrijvers te rade bij Veerle en Ewan, een koppel dat precies hetzelfde meemaakte. Bij Veerle en Ewan heet hun sterrenkindje Fien. In ‘Thuis’ kreeg de baby de naam Finn, als eerbetoon.

Heftig

Daphne vond de scène waarbij ze het slechte nieuws kreeg heftig om te spelen. “Volgens het scenario moest ik in tranen uitbarsten”, zegt de actrice. “Sommige collega’s kunnen op commando huilen. Ik niet. Ik moet me kunnen inleven in mijn rol. Of ik gebruik een tranenstick als hulpmiddel. Dat wilde ik deze keer niet. Al bij de eerste repetitie voelde ik de tranen spontaan opkomen. Ik heb de regisseur gevraagd om de generale repetitie voor één keer over te slaan en meteen in opname te gaan. Het verdriet kwam van heel diep en de scène stond er in één take op. Mijn tranen bleven maar komen en ik moest op de duur zelfs hyperventileren. Ik moest daarbij niet zozeer denken aan het kind in mijn buik, wel aan mijn dochter Allie. En aan ouders die te horen krijgen dat hun kindje het niet heeft gehaald. Dat moet verschrikkelijk zijn. De ergste nachtmerrie voor elke mama. Wat Christine en Adil meemaken, is voor heel wat koppels geen fictie maar realiteit. Ik vond dat ik een grote verantwoordelijkheid had en dit verhaal absoluut puur en geloofwaardig moest brengen.”