Dokters deden haar pijn af als een stresskwaal, maar ontdekken tijdens zwangerschap dat Australische vrouw twee vagina’s heeft

De Australische Scarlett Rose (30) ondervond tijdens haar tienerjaren heel wat problemen tijdens seksuele momenten. Elke poging tot penetratie zorgde voor verschikkelijk veel pijn, zelfs het plaatsen van een tampon lukte niet. Toch konden verschillende dokters geen exacte oorzaak voor haar pijnlijke situatie vinden. “Ik was gewoon angstig en gestresseerd, dat is wat ze dachten”, vertelt Scarlett in één van haar filmpjes op TikTok. Maar wanneer ze op haar éénentwintigste zwanger is van een baby, komt de echte reden voor haar seksueel lijden naar boven. Door een tussenschot is haar vagina opgesplitst in twee delen.