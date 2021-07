Dodentol overstromingen stijgt tot 41, nog twee vermisten, Rode Kruis zet vanaf vandaag meer vrijwilligers in

De dodentol door het noodweer van twee weken geleden is opgelopen tot 41. Er zijn nog twee mensen vermist. Dat hebben Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteren gezegd op een persconferentie. Wallonië krijgt ook een bijzonder commissariaat voor de heropbouw na de watersnood. Het Rode Kruis schaalt ondertussen het aantal crisisvrijwilligers in het door noodweer getroffen gebied vanaf vandaag op naar 200 per dag.

Het bijzonder commissariaat, met Catherine Delcourt en Syvlie Marique aan het hoofd, zal minstens een jaar aan de slag zijn. Die termijn kan nog worden verlengd. Het commissariaat moet de relaties met de gemeenten onderhouden en de regering voorstellen doen over de herstelling en de heropbouw.

Liefst 202 van de 262 Waalse gemeenten maken aanspraak op steun uit het rampenfonds. “Daarmee ziet u de omvang van het drama”, zei Di Rupo op de persconferentie.

Plafond voor giften verdwijnt

Eerste minister Alexander De Croo voegde eraan toe dat Wallonië kan blijven rekenen op federale steun. Zo zijn er nog 250 militairen aanwezig op het terrein. De limiet op giften van bedrijven wordt opgeheven. “We zien dat er vanuit de bedrijven heel veel bereidheid is om financieel en materieel te helpen”, zei hij. “Er is vandaag een plafond op giften van 500.000 euro. Ik zie geen reden waarom we dat zouden behouden. Er komt ook een fiscaal attractief kader voor bedrijven die de rampenfondsen bijkomende financiële middelen willen geven.”

Een snelle terugkeer naar de situatie zoals ze was, zit er niet in. “Het is duidelijk dat het een inspanning van lange adem zal worden”, aldus de premier. “Maar ik ben er van overtuigd dat we er samen uit zullen raken.”

Volledig scherm © AFP

Meer crisisvrijwilligers

Vanaf vandaag (woensdag) zal Rode Kruis-Vlaanderen dagelijks 200 crisisvrijwilligers inzetten in het door noodweer getroffen gebied. De vrijwilligers zullen helpen met de schoonmaak, maar ook noodzakelijke producten zoals hygiënekits en schoonmaakproducten uitdelen aan de getroffenen.

Croix Rouge de Belgique (CRB) neemt de coördinatie van de noodhulp in het rampgebied op zich. Vandaag kreeg het Rode Kruis-Vlaanderen de vraag om de hulp op te schalen naar 200 vrijwilligers per dag. Momenteel is het Rode Kruis-Vlaanderen volop bezig met het organiseren van die extra crisisvrijwilligers om de ploegen samen te stellen en te briefen. De extra ploegen zullen vanaf vandaag ingezet worden.

Quote We beseffen zeer goed dat de (crisis)vrijwilligers staan te popelen om te helpen en begrijpen dat heel wat mensen gefrus­treerd zijn dat ze nog niet zijn ingezet. Ann Jansen, Rode Kruis-Vlaanderen

“We beseffen zeer goed dat de (crisis)vrijwilligers staan te popelen om te helpen en begrijpen dat heel wat mensen gefrustreerd zijn dat ze nog niet zijn ingezet”, zegt Ann Jansen, directeur Marketing & Communicatie van Rode Kruis-Vlaanderen. “Maar de werking van Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) en Croix Rouge de Belgique (CRB) is vastgelegd in de statuten. Die bepalen duidelijk dat de bevoegdheid van RKV en CRB zich beperken tot hun eigen grondgebied. Het rampgebied situeert zich in Wallonië, dus CRB heeft daar de leiding en bepaalt wanneer ze externe hulp inroepen. Wij mogen zelf niet zomaar hulp uitrollen of taken opnemen, net zoals we dat ook niet mogen in eender welk ander land.”

Vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen zijn al sinds vrijdag actief in Trooz, Chaudfontaine, Angleur, Pepinster, Esneux (nog andere). Daar hielpen ze onder andere bij reddingswerken en boden ze psychosociale en logistieke bijstand. De crisisvrijwilligers staken al de handen uit de mouwen bij de schoonmaak en het uitdelen van onder andere zaklampen en hygiënekits.

Gisterochtend kwam de vraag om op te schalen naar 200 vrijwilligers per dag. “Onze opgeleide vrijwilligers zullen mee de coördinatie opnemen om samen met de crisisvrijwilligers ter plaatse taken uit te voeren. De enorme solidariteit die we voelen is echt hartverwarmend. We zullen de vrijwilligers nog hard nodig hebben. Niet alleen nu, maar ook de volgende weken en maanden en we hopen dat we ook dan op de vrijwillige inzet mogen rekenen,” besluit Jansen.

Volledig scherm Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en premier Alexander De Croo (Open Vld). © BELGA

Volledig scherm De schade in Pepinster. © BELGA