Dit online platform maakt komaf met lange levertijden voor ramen en deuren: online besteld, binnen 5 werkdagen geleverd

Wie gaat bouwen of verbouwen, moet meestal rekening houden met lange productie- en levertijden. Vooral nieuwe ramen of deuren, op maat gemaakt, laten vaak op zich wachten. Dat het ook anders kan, bewijst bouwbedrijf Provix. Je bestelt er makkelijk je ramen en deuren online en krijgt ze vanaf vijf werkdagen later thuis geleverd.

In Nederland is Toelevering Online, zoals het bedrijf bij onze noorderburen heet, al langer populair. Het bouwbedrijf maakt er een sport van om elke ergernis bij wie bouwt of verbouwt weg te nemen en maakt komaf met lange wachttijden voor ramen en deuren. Het systeem is even simpel als geniaal. Je plaatst zelf online je bestelling en hebt de keuze tussen hout, pvc of aluminium. Zelf een bouwtechnische tekening is niet nodig, daar zorgt de online configurator waarin je je bestelling plaatst, voor. En ook offertes opvragen bij verschillende leveranciers is niet meer nodig, want het systeem berekent onmiddellijk de prijs en geeft ook meteen de actuele levertijd.

“In vijf jaar tijd zijn we in Nederland uitgegroeid tot de grootste online leverancier van ramen, met bijna 50 miljoen euro omzet per jaar”, vertelt directeur Daan Bol. “We leverden intussen al meer dan 95.000 ramen en deuren. Daarmee hebben we de traditionele bouwsector in Nederland echt veranderd. Hetzelfde willen we nu doen met Provix in België.”

Dezelfde kwaliteit

Maar een vraag die veel consumenten zich stellen: is de kwaliteit dan wel goed als het product zo snel geleverd kan worden? “Absoluut”, zegt Bol. “Onze ramen en deuren komen uit dezelfde fabrieken als gebruikelijk en voldoen aan alle vereiste keurmerken. Ook met fabrieken in Vlaanderen zijn we een samenwerking aangegaan om te werken met bekende merken als Schüco en Reynaers Aluminium. Wij hebben alleen een andere afspraak met fabrikanten. Door onder andere de digitale orderverwerking, het reserveren van werkuren en afspraken met glas- en profielleveranciers lukt het om op korte termijn ramen en deuren te leveren. Toen we begonnen dacht niemand dat die snelle leveringstijd überhaupt mogelijk was. Maar kijk, we bewijzen dat het kan. Online, simpel en snel ramen op maat bestellen: die belofte maken we waar.”

Ontdek Provix tijdens BATIBOUW, van 14 tot 19 maart in Brussels Expo, of neem een kijkje online.