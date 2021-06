Dit is de grootste opblaasbare waterglijbaan van Europa, en hij bevindt zich in ons land

Aangezien we nog altijd kunnen genieten van wat warmer weer, is een verfrissende duik wel eens aan de orde. Wie iets spannender wil dan een duik in een zwembad of een meer kan best een bezoekje brengen aan Sint-Niklaas, daar staat immers de grootste opblaasbare waterglijbaan van Europa. De glijbaan is 18 meter hoog en maar liefst 106 meter lang. De attractie zal tot 29 augustus in Sint-Niklaas staan.