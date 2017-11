Deutsche Bank wil 48.000 medewerkers vervangen door robots LB

12u07

Bron: Financial Times 0 EPA Illustratiebeeld. Eén van de grootste banken ter wereld wil robots inzetten om niet minder dan 48.000 bedienden te vervangen die volgens CEO John Cryan te veel fouten maken en inefficiënt zijn. De komende drie jaar hoopt de bank haar concurrentiepositie te verstevigen door voluit in te zetten op "mechanisatie en zelflerende machines".

Cryan ontvouwt in de krant Financial Times de plannen om meer op technologie te focussen. "We stellen 97.000 mensen tewerk, terwijl de meeste van onze grote concurrenten het met ongeveer de helft daarvan klaarspelen". In 2015 kondigde Deutsche Bank aan dat het de komende vijf jaar 9.000 jobs zou schrappen, 4.000 daarvan zijn nu al verdwenen. De bijkomende afvloeiingen wil Cryan realiseren met technologie die voor meer efficiëntie zorgt. "Daar hebben we het meeste te winnen. We werken nog te manueel, en dat maakt onze mensen vatbaar voor fouten en maakt ze inefficient".

De bevolking verwacht dat een aantal jobs de komende decennia door technologie zal vervangen worden, maar weinig mensen denken dat hun eigen job daardoor in gevaar komt Aaron Smith van peilingkantoor Pew

Cryan zegt niet welke jobs zullen worden overgenomen door robots. Vorige maand bleek uit een rondvraag dat 70% van de Amerikanen vreest dat hun job binnenkort zal ingepikt worden door een robot.

Angst voor technologie

Uit de peiling van het gerenommeerde onderzoekscentrum Pew bleek een wijdverspreide angst voor de impact van technologische vernieuwingen. Driekwart van de Amerikanen zei dat het '"op zijn minst vrij realistisch" was dat robots en computers uiteindelijk de meeste jobs zullen doen die momenteel door mensen worden verricht. Een even groot deel van de Amerikaanse bevolking maakt zich zorgen dat dit negatieve gevolgen, zoals een grotere ongelijkheid, zal hebben. (lees verder onder de foto)

AP John Cryan, CEO van Deutsche Bank.

"De bevolking verwacht dat een aantal jobs de komende decennia door technologie zal vervangen worden, maar weinig mensen denken dat hun eigen job daardoor in gevaar komt", stelt Aaron Smith, directeur van het Pew Research Center. Meer dan twee derde van de respondenten is ervan overtuigd dat de meeste winkels binnen de twintig jaar volledig zullen geautomatiseerd zijn, waardoor er amper nog menselijk contact zal zijn tussen klanten en verkopers.