Deserteur Bergdahl wordt vrijgelaten LB

17u25

Bron: ANP 0 REUTERS Bowe Bergdahl verlaat de rechtszaal in North Carolina. De wegens desertie aangeklaagde Amerikaanse militair Bowe Bergdahl (31) komt op vrije voeten. Een militaire rechter oordeelde vandaag dat de sergeant oneervol ontslag krijgt. De magistraat adviseerde ook Bergdahl te degraderen.

Bergdahl was in 2009 in Afghanistan weggelopen van zijn post en gevangengenomen door de taliban. Daarna onderging hij jarenlang martelingen. De militair kwam vrij na een gevangenenruil en riskeerde in zijn thuisland een levenslange celstraf. Hij had toegegeven dat hij was gedeserteerd.

Collega's in gevaar gebracht

Aanklagers hadden veertien jaar cel geëist tegen Bergdahl. Ze verweten hem zijn collega's in gevaar te hebben gebracht. Zij waren blootgesteld aan grote risico's tijdens de zoektocht naar de verdwenen sergeant. Bergdahl erkende deze week een "afschuwelijke fout'' te hebben gemaakt en bood excuses aan.

Advocaten van Bergdahl omschreven hem als een hardwerkende jongeman die de gevolgen van zijn daden niet overzag. De sergeant had zelf geclaimd dat hij misstanden binnen zijn eenheid aan de kaak wilde stellen. Daarom zou hij zijn weggelopen. Experts verklaarden dat de militair kampt met psychische problemen.

De zaak kreeg in de Verenigde Staten veel aandacht. Zo noemde Donald Trump, toen nog presidentskandidaat, Bergdahl eerder een "waardeloze verrader die geëxecuteerd had moeten worden''. De rechter stelde later dat die uitspraak van Trump een eerlijk proces niet in de weg heeft gestaan.