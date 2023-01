‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme wil in 2023 geen dolfinarium meer bezoeken: “We maken onszelf iets wijs als we zo’n entertainment oké vinden”

Haar Instagrampagina met kiekjes van snoezige viervoeters doet het al vermoeden, maar de woonkamer van Evelien Van Hamme verraadt het helemaal: ze is een enorme dierenvriend, met adoptiekat Barry als haar trouwste maatje. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de ‘Dertigers’-actrice zich inzet voor verschillende dierenorganisaties. Haar voornemen voor 2023? Nooit meer een dolfinarium bezoeken. “Dieren in gevangenschap houden voor ons entertainment, dat wringt.”

Vanwaar jouw voornemen om nooit meer een dolfinarium te bezoeken?

“Sowieso deed ik het al jaren onbewust niet meer, maar dit jaar wil ik die keuze expliciet maken en communiceren. Ik herinner me dat we vroeger een daguitstap met school naar het dolfinarium maakten. Als kind vind je zo’n dolfijnenshow spectaculair en stel je jezelf geen vragen. Maar naarmate je ouder wordt, besef je dat die dieren puur voor ons entertainment in gevangenschap leven. Dat is niet oké. Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts beloofde drie jaar geleden dat hij werk zou maken van een uitdoofbeleid van het laatste dolfinarium in België. Maar het duurt veel langer dan gedacht. Het enige wat je als burger met een geweten kan doen, is niet meer naar het dolfinarium gaan. Als je een dolfijn wil zien, dan moet je ze maar in het wild spotten in de oceaan. We maken onszelf veel wijs als het over dierenparken gaat. ‘Ze zullen wel goed behandeld worden, ze hebben toch veel ruimte’, hoor je vaak. Maar dieren in verkeerde omstandigheden laten leven, puur voor ons vertier, dat wringt.”

Jij hebt een metekindje, Juline. Naar waar zou je haar meenemen als diervriendelijk alternatief voor een dolfinarium?

“Naar natuurgebied Het Zwin aan de kust. Dan kunnen we een fikse wandeling maken in de natuur en samen vogels spotten met de verrekijker. Of naar het Drongengoedbos in Oost-Vlaanderen. Als je daar om 7 uur ’s ochtends gaat wandelen, kan je er hertjes spotten in de mist! Dat is minstens even spectaculair als een dolfijnenshow en het is een activiteit waar ik me als dierenvriend goed bij voel.”

Quote “Ik kom vaak te laat aan op een repetitie omdat ik weer een kat moest redden” Evelien Van Hamme

Ben jij altijd een dierenvriend geweest?

“Ja. Ik hou van alle dieren. Al ben ik het meest fan van katten. Toen ik klein was, heb ik ooit een katje in huis gehaald, ons Kato’ke. Zij kwam uit een nestje van de kat van de buren en bleef alleen achter. Uit medelijden heb ik haar toen stiekem mee naar huis genomen. Toen mijn mama dat door had, zei ze dat we de kitten de volgende dag moesten terugbrengen. Maar toen ik thuis kwam, had mama een krabpaal en mandje gekocht voor Kato. Ze kreeg het zelf ook niet over haar hart om de kat terug te brengen. Uiteindelijk is ze 21 jaar onze vriendin geweest.”

Was het een bewuste keuze om jouw huidige kat Barry te adopteren?

“Jazeker. Vóór Barry nam ik adoptiekat Dixie in huis. Zij was toen al zestien jaar, eigenlijk bijna palliatief. Dixie was ziek, verwaarloosd en heel mager. Ze woog amper twee kilo en was haar staart en veel van haar tanden kwijt. Echt een sukkeltje. Maar in dat jaar en zeven maanden dat ze bij mij is geweest, is ze echt opengebloeid. Ik ben blij dat ik haar toch nog een mooi stuk van haar leven heb kunnen schenken, al heb ik het afscheid wel onderschat. Barry is nu vier jaar, ik hoop dat hij een stuk langer bij mij kan blijven. Hij was in het begin heel schuw, zat altijd onder de zetel. Maar na enkele dagen geduld hoorde ik hem spinnen en kwam hij naast mij liggen. Sindsdien is hij er alleen maar op vooruitgegaan en begroet hij zelfs enthousiast iedereen die hier binnen komt. Mensen hebben soms schrik om een dier te adopteren omdat er altijd een voorgeschiedenis is. Maar ik geloof oprecht dat als je goed bent voor een dier, dat dier ook goed is voor jou en je zijn vertrouwen kan winnen.

Heb je nog andere goede voornemens voor 2023?

“Ik wil het komende jaar meer vegetarisch en plantaardig koken. Koemelk heb ik al vervangen door amandel- en havermelk en ik probeer minder vlees te eten. En daarnaast blijf ik uiteraard dierenrechtenorganisaties steunen. Ik ben zelf niet iemand die op de barricades gaat staan, ik kijk eerder naar wat ik kan bereiken op kleine schaal. Zo zal ik me blijven inzetten voor de dieren in de buurt. Ik ben vaak degene die te laat en bezweet op een theaterrepetitie aankomt, omdat ik een hond of kat van straat moest redden. (lacht) Ik hoop dat zo’n kleine liefdevolle acties een verschil kunnen maken.”

