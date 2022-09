Derde generatie Neefs start zangcarrière met covers van Vlaamse artiesten: "Camille, Pommelien Thijs & Laura Tesoro zijn alvast fan”

WEERBE­RICHT. Frisse en grijze zondag, ook volgende week wordt druilerig

Vandaag start met brede opklaringen, maar in de Ardennen begint de dag grijs. Vervolgens wordt het wisselend bewolkt met buien in het westen en het centrum, maar droog in de Ardennen. We krijgen maxima van 12 tot 16 graden, zo meldt het KMI.

6:27