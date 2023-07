DEBAT VAN DE DAG. Moet er meer ingezet worden op veilig druggebruik op festivals? Dit is jullie mening

Sciensano roept op om in te zetten op veilig druggebruik op festivals in plaats van krampachtig verbieden . De afgelopen elf jaar stierven zes mensen op Tomorrowland, bij vier van hen werd een duidelijke link met drugs aangetoond. De festivalorganisatie zegt hard in te zetten op controle en veiligheid, wat Sciensano ook beaamt. Volgens Sciensano moeten festivalgangers de kans krijgen om drugs te laten testen. Een praatplatform creëren is daarbij erg belangrijk. Vanochtend lieten we de experts aan het woord , nu is het jullie beurt.

Sofie Vanderhoogerheide: “Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Dat de organisatie en/of de bezoekers van Tomorrowland dit zelf moeten betalen, ook. Maar het aantal doden de afgelopen jaren is wel erg hoog. De vraag kan gesteld worden of we een event met zo een hoog sterftecijfer wel moeten laten doorgaan, zeker als je ook nog rekening houdt met mogelijke gehoorschade van bezoekers/omwonenden, de gigantische ecologische voetafdruk (mensen komen per vliegtuig!). Of geldt het voorzorgsbeginsel hier niet?”

Laurens Stevens: “Drugs legaliseren, met een controle (vergelijk het met methanol en ethanol) zodat je bepaalde kwaliteit hebt. Er zitten officiële inkomsten in voor de overheid i.p.v. enkel kosten en je neemt grote drugsbendes hun reden tot bestaan af.”

Francois Vermeulen: “Ik ben geen psycholoog, maar mijn boerenverstand zegt dat als je morgen de druggebruikers hun drugs gaat testen zodat ze veilig kunnen gebruiken, je toch ook het signaal geeft dat druggebruik normaal is en kan en mag. De volgende dag dan iemand met een jointje op straat zijn jointje gaan afpakken en een politieverslag gaan opmaken terwijl je cocaïne en ecstasy om festivals toelaat, lijkt me de wereld op zijn kop.”

Ludwina Campe: “Men moet niet alleen controle doen, maar ook in dialoog gaan met de jongeren. Velen kennen de gevaren niet. Misschien is er hier een taak weggelegd voor de VAD om met de jongeren een gesprek aan te gaan en hen op de gevaren te wijzen.”

François Thijs: “Het drugsvrij maken van zulke festivals is een illusie. En degenen, die denken dat voorlichting van de jeugd over de gevaren van drugsgebruik zal helpen, die dromen. Het enige wat drugsgebruik op festivals aan banden zou kunnen leggen is het inzetten van drugshonden en undercoveragenten. En dan mag voor sommigen dit festival het meest fantastische in de wereld zijn! Ik vrees dat Tomorrowland ook dat met het meeste druggebruik is. En zeker in ons land.”

Anne Nonsia: “Als mensen overlijden na druggebruik, een weloverwogen persoonlijke keuze met gekende risico’s, dan zie ik niet wat het probleem is … dat is een aanvaardbare ratio op zo’n grote hoeveelheid mensen.”

Bart Verwegen: “Er zal altijd druggebruik zijn, dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat de schade beperkt blijft door te testen. Ook alcohol wordt aan zorgvuldige controles onderworpen, terwijl deze drug verantwoordelijk is voor 5 procent van alle overlijdens in België. Verdient dat niet wat meer aandacht dan 1 drugsdode?”

Carlo Rens: “Hoeveel doden moeten er nog vallen? Sluiten die boel.”

Ingrid Charlier: “Ik ben veel op stap geweest in discotheken en regelmatig concerten bezocht. Nooit drugs gebruikt en mij toch altijd goed geamuseerd. Ik begrijp niet dat men zich tegenwoordig niet meer kan amuseren zonder al die rotzooi.”

Tommy Roelants: “Al die mensen die altijd zitten roepen hoe die “rommel” alleen maar levens kapot maakt, weten echt niet waar ze over spreken. Voor honderdduizenden mensen hebben drugs hen een mooie tijd doen beleven in hun jeugd, zonder dat het problematisch werd. Niet elke gebruiker is een junkie. En als het écht zo gevaarlijk was, zouden dagelijks duizenden mensen sterven, zeker op zo’n festival. Iedereen die vindt dat alcohol wél legaal moet blijven en alle andere drugs niet, is sowieso hypocriet bezig...”

Walter Decock: “Een belangrijk punt wordt door de wetenschappers vergeten. De druggebruikers zijn de financiers van criminelen en zo mee verantwoordelijk voor alle drugsgerelateerde doden.”

Bert Geboers: “Tomorrowland, 85.000 mensen per dag bij elkaar. Een kleine stad. De organisatie ervan is ongezien. Alles is geregeld tot in de puntjes. Als volwassen mensen de keuze maken om naast vloeibaar drugs (bier) ook te kiezen voor een andere drugs, is dat hun verantwoordelijkheid! Niet de mijne, niet de uwe en ook niet die van de organisatie! Proficiat aan iedereen die meewerkt om het grootste en meest liefdevolle festival van de wereld te organiseren! Ook buiten 't festival zou meer respect fijn zijn!”

Bruno De Smet: “Organisatoren zelf een budget laten ophoesten en die ze kunnen doorrekenen aan de festivalganger. Wie een ticket kan betalen zal daar zeker geen punt van maken om die meerprijs te betalen.”

KIJK. Is Tomorrowland een drugsfestival? “Ik heb in toilet al mensen gezien met grote ogen en knarsende tanden”