De Wever scherp voor regering: “Minister Verlinden is zonder twijfel van goede wil, maar paarsgroen geeft geen prioriteit aan strijd tegen georganiseerde misdaad”

Er komen 1.000 mensen bij bij de federale politie in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Antwerpen. Daarnaast zullen ook extra controles van containers worden uitgevoerd in de haven. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vanmiddag aangekondigd in de VTM NIEUWS-studio. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is scherp: “Er is een globale visie nodig”.

Antwerpen wordt al maanden getroffen door incidenten die gelinkt zijn aan drugscriminaliteit. En het gaat van kwaad naar erger. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden alweer schoten afgevuurd, in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord. Het is het vierde (!) incident in amper zes dagen tijd.

Meer politie en controles

Minister Verlinden wil meer agenten recruteren om de georganiseerde misdaad aan te pakken: “Ik denk niet dat dit een louter Antwerps probleem is. daarom willen we zeker 1000 nieuwe mensen inzetten bij de Federale Politie, maar ook bij de scheepvaartpolitie.”

“We willen meer containers scannen, en zullen ook IT mensen aanwerven om telefoons van criminelen te kraken”, voegt ze toe.

Paniek bij drugsbendes

Dat er paniek is bij de drugsbendes, heeft volgens de minister te maken met het kraken van geëncrypteerde berichten van de dienst Sky ECC, die erg populair was bij criminelen. “We hebben echt aan de top van die criminele organisaties kunnen raken. Er zijn de afgelopen maanden meer dan duizend mensen gearresteerd”, aldus Verlinden. “We vermoeden dat er ladingen verdwijnen, dat de verhoudingen in die organisaties veranderd zijn en dat dus mensen in paniek zijn, en dat dat heeft geleid tot een toename van het aantal incidenten.”

Bron aanpakken

De minister benadrukt dat er een “ketenaanpak” nodig is om het probleem, dat niet louter tot Antwerpen is beperkt, te kunnen aanpakken. “Dit is per definitie iets dat we samen moeten doen”, zo klonk het, door samenwerking tussen federale en lokale politie, en door internationale samenwerking. Elkaar met de vinger wijzen - Antwerps burgemeester Bart De Wever vindt bijvoorbeeld dat het federale niveau te weinig doet - heeft volgens Verlinden geen zin. “Het laatste wat we nu moeten doen, is schieten op elkaar. Daar profiteert alleen de georganiseerde misdaad van.”

Reorganisaties

“Minister Verlinden is zonder twijfel van goede wil”, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA-. “Ik heb over deze problematiek ook al meerdere malen met haar overleg gehad. Maar deze paarsgroene regering geeft geen prioriteit aan de strijd tegen de georganiseerde misdaad.”

“De extra inspanningen die minister Verlinden wil doen, worden in dank aanvaard”, voegt hij toe. “Maar er is een globale visie nodig en een volgehouden aanpak met de nodige investeringen en reorganisaties in de federale diensten, de FGP Antwerpen in het bijzonder, waarbij ook gebruik moet gemaakt worden van de bestaande capaciteit door deze samen te trekken om de strijd tegen de cocaïnehandel in de haven op te voeren.”