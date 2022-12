De voornemens van eco-blogger Elisabeth Van Lierop: “Door lid te worden van GAIA wil ik mensen inspireren om diervriendelijke keuzes te maken”

Toen ze op haar vijftiende vegetarisch werd, dachten haar ouders nog dat het een fase was. Maar ondertussen eet eco-blogger Elisabeth Van Lierop al jaren volledig plantaardig en inspireert ze anderen via haar blog plantbased.be om hetzelfde te doen. In 2023 wil ze nog een stapje verder gaan in het bestrijden van dierenleed, door lid te worden van GAIA. “Het is door hun informatie dat ik als tiener begon na te denken over de vleesindustrie.”

Waarom heb je besloten om je aan te sluiten bij dierenrechtenorganisatie GAIA?

“Toen ik vijftien was, werd ik vegetariër. Niet omdat ik niet van vlees hield, thuis vochten mijn zussen en ik om de kippen- en lamsboutjes. Maar ik had toen een lief die vegetarisch was en me niet wou kussen als ik vlees had gegeten. Ik vertelde dus als verliefde puber aan mijn ouders dat ik vegetariër werd, waarop zij moesten lachen. Maar mijn motivatie kwam niet enkel door die verliefdheid. We kwamen uit een periode in de jaren 90 met de dioxinecrisis, de dollekoeienziekte en de varkenspest. Organisaties als GAIA waren toen de enigen die de wantoestanden in de vleesindustrie aankaartten. Door hun informatie kon ik mijn keuze ethisch verantwoorden. Het was het startpunt van een nieuwe levensstijl. Door nu GAIA te steunen, hoop ik ook anderen aan te zetten om diervriendelijke en duurzame keuzes te maken.”

Is het zo dat kinderen en tieners uit zichzelf al meer vragen stellen bij het eten van vlees?

“Dat denk ik wel. Ik krijg soms de vraag of mijn kinderen onze keuze voor plantaardig eten begrijpen. Maar eigenlijk is het makkelijker om uit te leggen waarom wij geen dierlijke producten eten dan waarom anderen wel dieren eten. Voor mijn kinderen is het juist raar dat anderen biefstuk eten of eieren van kippen weghalen. Het is wel grappig om twee zesjarigen daarover te horen praten: ‘Je zegt dat je een dierenvriend bent maar jij eet wel varken.’’Nee, dat is geen varken, dat is gewoon hesp.’ Ik denk wel dat kinderen en tieners beter aanvoelen dat veel vlees eten niet ideaal is. Als volwassene is het misschien moeilijker om heel je gezin te overtuigen omdat je vaak vastgeroest zit in gewoontes. Ik probeer mensen op een leuke manier te tonen hoe gemakkelijk plantaardig eten is. Maar de realiteit achter de vleesindustrie is hard. Twintig jaar geleden bestond daar nog discussie over, ondertussen hebben we voldoende feiten die bewijzen dat de manier waarop wij nu vlees consumeren onhoudbaar is.”

Quote “Had je mij twintig jaar geleden gezegd dat ik geen eieren en melk zou eten, dan had ik gedacht: no way!” Elisabeth Van Lierop

Toch ben je iemand die anderen zonder wijzend vingertje inspireert. Geloof je dat positieve motivatie effectiever is?

“Ik vind dat mensen op verschillende manieren gesensibiliseerd moeten worden. Ik ben van opleiding psycholoog en ik merk dat alle maatschappelijke gedragsveranderingen tijd vragen. Het rookverbod op café is er bijvoorbeeld gekomen door eerst een draagvlak te creëren met informatiecampagnes. Het helpt niet om te zeggen dat je geen vlees meer mag eten zonder alternatieven aan te bieden. Gelukkig kiezen nu steeds meer mensen voor plantaardig eten en stappen ook bedrijven mee in dat verhaal. De drempel wordt stilaan lager om veganistisch te eten. En iedereen wordt op een andere manier gemotiveerd. Voor mensen met kinderen is duurzaamheid een drijfveer, voor dierenvrienden de inperking van dierenleed. Zo heb ik hier het boek liggen van een oud-leerkracht: ‘Waarom ik veertig jaar biefstuk en kaas at, en toen veganist werd’. Voor haar kwam de klik er omdat ze een hond in huis haalde en besefte wat voor een rijke gevoelswereld dieren hebben. ‘Waarom zou ik voor het ene dier honderden euro’s neertellen bij de dierenarts en het andere dier als biefstuk opeten?’, bedacht ze.”

Op welke manier merk je dat je een impact kan hebben?

“Het is heel fijn als mensen naar aanleiding van mijn plantaardig kookboek ‘Planteneters’ vertellen dat ze nooit hadden gedacht dat een vegan cake zo lekker en smeuïg kon zijn en dat ze het recept nu maandelijks maken. Plantaardig eten is niet alleen diervriendelijk en duurzaam maar ook inclusief. Zo eet mijn dochter Nala plantaardig maar in haar klas zijn er ook kinderen die vegetarisch en halal eten of een koemelkallergie hebben. Als je dan een vegan cake op tafel zet, kan iedereen ervan smullen. Op die manier kan voeding heel verbindend werken. Maar vegan of carnivoor, ik probeer in ieder geval respect te hebben voor ieders standpunt. Had je mij twintig jaar geleden gezegd dat ik geen eieren en melk zou eten, dan had ik gedacht: no way!”

Wat heeft jouw keuze voor duurzaam en diervriendelijk je op persoonlijk vlak opgeleverd?

“Ik vind het heel fijn om te weten dat ik leef volgens mijn eigen waarden. Er bestaat ook vaak de misvatting dat duurzaam en diervriendelijk leven duurder is. Maar als vegan hoef je niet per se vleesvervangers te kopen, in het globale zuiden leven ze heel goedkoop op een dieet van peulvruchten. Ik voel me ook veel fitter sinds ik plantaardig eet omdat ik minder bewerkt voedsel koop. Thuis eten de kinderen plantaardig maar we vinden het absoluut niet erg als zij eens bij een vriendje een koek met melkchocolade eten. We leggen hen wel uit waarom wij het niet in huis halen. Dat vind ik ook zo fijn aan een organisatie als GAIA: zij maken je bewust van dierenleed en jij kiest zelf wat je ermee doet. Er zijn soms mensen die zeggen: ‘We mogen niets meer!’ Maar dat is helemaal niet waar. De winkels liggen nog vol met dierlijke producten en niemand gaat bij jou thuis de koelkast opentrekken om de inhoud ervan te bekritiseren. (lacht) Maar het feit dat de informatie is er is, kan empowerend zijn. Lid worden van GAIA zie ik als een pay it forward. Twintig jaar geleden heeft iemand anders lidgeld betaald zodat ik de juiste informatie kreeg om vegetariër te worden. Door mijn steun hoop ik nu anderen een duwtje in de rug te geven.”

