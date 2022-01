De taliban voeren de druk weer op: paspoppen onthoofden en liters alcohol dumpen

Coronavari­ant ontdekt in Frankrijk met mogelijk Kameroense oorsprong, viroloog Van Gucht: “We hoeven ons geen zorgen te maken”

Er is in Frankrijk een variant van het coronavirus ontdekt die mogelijk zijn oorsprong in Kameroen heeft. De mutatie krijgt de naam B.1.640.2. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de variant geclassificeerd als “een variant onder toezicht”. Volgens viroloog Steven Van Gucht moeten we ons geen zorgen maken. “Het is normaal dat het virus muteert. Dat doet het continu”, verduidelijkt Van Gucht aan onze redactie.

11:52