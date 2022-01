De taliban voeren de druk op: paspoppen moeten onthoofd worden en liters alcohol worden gedumpt

“Onze stem is ons wapen!”, Afghaanse vrouwen vragen taliban om scholen voor meisjes te openen

Deze Afghaanse vrouwen vormen het Women’s Political Participation Network. Ze protesteren in een afgesloten gebied in Kaboel voor betere vrouwenrechten. Ze vragen de taliban om de scholen voor meisjes over het hele land te openen, want nu is dat enkel het geval in iets meer dan tien provincies. In bovenstaande video is te zien hoe ze tekeningen tonen waarop de taliban hen onderdrukt. De vrouwen scanderen slogans zoals: “Onze stem is ons wapen!” en “Onderwijs, werk en vrijheid leidt tot ontwikkeling!”

28 december