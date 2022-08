De regenboog(r)evolutie: alle mijlpalen voor de LGBTQIA+-gemeenschap op een rij

Pridemaand augustus mag dan wel bijna voorbij zijn, eigenlijk zou het hele jaar in het teken moeten staan van de vrijheid om lief te hebben in elke vorm. Want die vrijheid is er nog niet zo heel lang, zo bewijst de geschiedenis van de LGBTQIA+-gemeenschap. Wie was de eerste BV die zich openlijk uitsprak over diens geaardheid? En wanneer konden homomannen elkaar officieel het jawoord geven in ons land? Een blik op de regenboog(r)evolutie.

1953: de eerste holebi-organisatie in ons land ziet het levenslicht

In Duitsland is het al in 1897 en in Nederland in 1911 dat de eerste homobewegingen ontstaan, in ons land is het daarvoor wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. In 1953 richt de lesbische activiste Suzan Daniel, pseudoniem van Suzanne De Pues, het CCB op: het Centre Culturel Belge of Cultuurcentrum België. Geïnspireerd door een bezoek aan een congres van de prille internationale koepel van homo- en lesbienneorganisaties in Amsterdam, wil ze een veilige plek creëren waar mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, elkaar kunnen ontmoeten. Hoewel opgericht door een vrouw, worden de bijeenkomsten vooral door homoseksuele mannen bezocht.

1965: het Federaal Parlement maakt homoseksueel contact onder 18 strafbaar

Met artikel 372bis worden homoseksuele contacten onder de 18 jaar strafbaar gesteld. De wetswijziging zou de strijd van de holebibeweging nog jarenlang domineren. Een aanzienlijke vorm van discriminatie, want voor hetero’s blijft de grens voor seksuele contacten op 16 jaar.

1969: de Stonewall-rellen ontketenen een revolutie voor LGBTQIA+ wereldwijd

Wanneer de politie op 28 juni 1969 binnenvalt in de Stonewall Inn, een holebibar in Greenwich Village, New York City, leidt dat tot dagenlange rellen en gewelddadige schermutselingen tussen de politie en de queer community. De riots hebben wereldwijd een iconische status verworven, maar toch is het niet het eerste voorbeeld van publiek verzet tegen homofobe discriminatie in de VS. De Stonewall-rellen kregen wel meer aandacht in de nationale media en gingen een eigen leven leiden. Een symbolisch moment van collectieve herinnering: dat is 28 juni 1969 vandaag nog steeds.

1970: de allereerste Gay Pride kleurt New York

Een jaar na de Stonewall-rellen vindt in de Big Apple de allereerste Gay Pride plaats, aanvankelijk bedoeld als demonstratie om de rellen onder de aandacht te brengen. Bij ons vindt niet veel later, in 1978, de eerste ‘homodag’ plaats in Gent, georganiseerd door de Rooie Vlinder, een linkse feministische organisatie. Vanaf 1996 wordt elk jaar in mei in Brussel Roze Zaterdag georganiseerd, de voorloper van de Belgian Pride.

1970: de Vlaamse zanger Will Ferdy komt als eerste BV uit de kast

In de BRT-reportage ‘Zo Zijn’ komt de bekende zanger Will Ferdy in december 1970 openlijk uit voor zijn geaardheid. Ferdy is daarmee de eerste bekende persoon in Vlaanderen die op televisie vertelt over zijn homoseksualiteit. In deze krant zei hij daar vorig jaar nog over: “Ik heb toen ontzettend veel positieve reacties gekregen, maar ik ben ook eens uitgejouwd door een paar jongeren die zich roerden tijdens een concert in het Sportpaleis. Ook al hangen velen hun regenboogvlag uit, het verandert niet ieders gedachte.”

2003: het homohuwelijk wordt wettelijk goedgekeurd in België

Op 30 januari 2003, een maand na de goedkeuring van de antidiscriminatiewet, wordt het burgerlijk huwelijk in ons land opengesteld voor holebi’s. België wordt daarmee, na Nederland, het tweede land ter wereld waar zij elkaar zorgeloos het jawoord kunnen geven.

2022: Antwerp Pride blaast 15 kaarsjes uit

Al sinds 2008 hult de Scheldestad in augustus zich in de regenboogkleuren, als eerbetoon aan de vrijheid om lief te hebben. Dit jaar feestten tussen de 180.000 en 200.000 mensen gedurende vijf dagen mee op praalwagens en aan podia waar dj’s het beste van zichzelf gaven. Pride blijft als event broodnodig voor de LGBTQIA+-gemeenschap, om zich te tonen aan de samenleving. Net omdat ze een minderheid zijn met rechten die soms nog maar pril zijn verworven, is het belangrijk om te blijven strijden voor holebirechten. Daarover sprak Rémy Bonny al, executive director van vzw Forbidden Colours, een organisatie die zich inzet voor de LGBTQIA+-gemeenschap.

Er is inmiddels al heel wat verwezenlijkt voor de LGBTQIA+-gemeenschap, maar toch hebben we als samenleving nog een lange weg af te leggen. Organisaties als Forbidden Colours maken mee het verschil. Dat weet ook MINI, voor wie ‘Big Love’ het hele jaar door gevierd mag worden. Hoe je jezelf ook wil uitdrukken, aan het stuur van een MINI is plaats voor iedereen. Samen met Forbidden Colours viert MINI een jaar lang de liefde in al haar vormen.