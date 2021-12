De eerste onbemande zelfrijdende taxi’s zijn een feit

TV Belangrijk personage komt om het leven in eerste aflevering van ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

Bij ons staat de eerste aflevering van de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ pas vanaf vrijdag op Streamz, maar in de Verenigde Staten kunnen ze vanaf vandaag al naar de eerste twee episodes kijken. Kijkers kregen meteen ook een verrassing van formaat voorgeschoteld, want er sterft wel degelijk een belangrijk personage in het begin van de reeks. Opgepast: dit artikel bevat spoilers.

9 december