“De eerlijkste vriendschap die er bestaat”: Sophie (46) en Dirk (47) stralen met hun huisdieren in Dag Allemaal

Ter gelegenheid van Werelddierendag op 4 oktober lanceerden we enkele weken geleden een oproep: waarom is jouw huisdier zo belangrijk in je leven? Het meest ontroerende verhaal was dat van Sophie (46), die met hond Lex en poezen Speedy en Esprit een beestenboel in huis heeft. Voor de warme thuis die ze hen geeft, krijgt ze elke dag onvoorwaardelijke liefde in ruil. Samen met haar man Dirk (47) liet ze voor Dag Allemaal haar mooiste glimlach zien.

“Ongelofelijk toch!” Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Sophie (46) steekt de liefde voor haar beestjes niet onder stoelen of banken en poseert maar wat graag met haar grootste trots. “Het zijn echt onze kindjes. Mijn man en ik zijn gek op hen. En wees gerust, onze zonen ook!” (lacht)

Vanwaar jouw liefde voor dieren?

“Ik ben ermee opgegroeid. Toen ik 16 was, hadden we thuis een labrador. Daardoor weet ik: een hond of een kat is geen kerstcadeau of een extraatje tegen de verveling. Een huisdier vraagt aandacht, tijd en toewijding: ga je ergens naartoe, dan zorg je voor goede opvang of neem je je viervoeter mee. Zo simpel is het. En ik krijg zoveel liefde van mijn harige pluizenbolletjes. (lacht) Voor mij is de vriendschap met een huisdier de eerlijkste vriendschap die er bestaat.”

Hoe kwamen Lex, Speedy en Esprit in jullie gezin terecht?

“11 jaar geleden kwam Speedy bij ons, een paar jaar later is Esprit erbij gekomen. Esprit is als kitten gevonden in een kartonnen doos langs de kant van de weg. Uiteindelijk heeft iemand haar naar Helga’s Poezenhuis gebracht, een asiel in Haacht. Daar kreeg ze de melkfles om aan te sterken en leerde ze zindelijk worden in kattenbak, wat ze van haar mama nooit had meegekregen. Mijn hart breekt nog als ik eraan terugdenk. (stil) Ik hoorde via een vriendin, ook een enorme dierenliefhebber, dat Helga een nieuwe kitten had en toen we gingen kijken, werden we op slag verliefd. Nu is Esprit bijna 6 en is ze vinniger dan ooit. Lex is de jongste van ons gezin. Een bevriend koppel dat in onze straat woont, had al langer een hond en daardoor begon het bij ons ook te kriebelen. Ik beschouw een hond als een held, een maatje voor het leven. En dat is Lex helemaal. Hij is een bordercollie en dat is een werkend ras. We gaan met hem naar de hondenschool, wandelen op het strand of in het bos. Hij is net zo gek op ons als wij op hem, al is mijn man toch écht zijn speelkameraadje. Ik ben soms iets strenger om hem commando’s te geven en dan luistert hij ook meteen. Van zodra Dirk binnenkomt, weet Lex: mijne maat is er.”

Quote “Huisdieren zijn schattig als ze klein zijn, maar voor veel mensen wordt het een probleem als ze groter worden en meer zorg vragen. Dat begrijp ik niet” Sophie

Jullie zijn onafscheidelijk. Is Werelddierendag dan ook echt een feestdag thuis?

“Wij vieren en belonen onze dieren elke dag. Als de poesjes ‘s avonds terug naar binnen komen, krijgen ze vaak een snoepje en Lex krijgt altijd een koekje voor het slapengaan. Maar 4 oktober is echt een beetje zoals Kerstmis. Op sociale media zet ik mijn lievelingen extra in de kijker en we verwennen ze met lekkers. Lex krijgt een bot met serranoham om op te peuzelen, Speedy en Esprit krijgen lekkere paté om van te smullen. We zijn inderdaad onafscheidelijk en als we op vakantie gaan, nemen we Lex mee. Of ja, wij gaan met Lex mee op vakantie. (lacht) In Frankrijk had hij dit jaar zelfs zijn eerste vakantieliefje, Lily. Esprit en Speedy brengen we met een gerust hart naar een poezenhotel. Ze hebben daar zowel binnen als buiten alle ruimte om te spelen en worden in de watten gelegd.”

Hoe belangrijk vinden jullie dierenrechten?

“Als ik zie of lees hoe sommige mensen met hun huisdieren omgaan, denk ik: hoe kan dat toch? Verwaarlozing, broodfok, mishandeling … Ik denk dat er nog heel wat kan gebeuren op vlak van wetgeving om dieren beter te beschermen. Huisdieren zijn heel schattig als ze klein zijn, maar voor veel mensen wordt het een probleem als zo’n dier groter wordt en het meer plaats, aandacht en zorg vraagt.”

“Voor mij is Michel Vandenbosch, een van de oprichters van GAIA, echt de stem van de dieren. Elk dier heeft recht op zorg, liefde en aandacht, anders moet je er niet aan beginnen. Voor onze huisdieren hebben wij echt alles over. De poesjes gaan tweejaarlijks op controle bij de dierenarts, worden ontvlooid en ontwormd en voor ze naar het poezenhotel gaan, checken we of ze alle spuitjes hebben gekregen. Ze eten ook alleen maar wat de dierenarts ons aanraadt, zonder al te veel zout of kleurstoffen. Lex bezorgde ons vorig jaar de schrik van ons leven toen hij twee klaplongen kreeg. Na een CT-scan bleek dat we er maar net op tijd bij waren. Zijn revalidatie heeft lang geduurd, maar we zijn zo blij dat hij het gehaald heeft. We laten hem nooit lang alleen thuis en soms gaat hij zelfs mee naar mijn werk. Dan ligt hij aan mijn voeten onder het bureau en houdt hij de boel goed in de gaten. Al mijn collega’s zijn dol op hem en hij ook op hen. De ideale kantoorhond!”

Liggen dierenrechten je net als Sophie nauw aan het hart? GAIA vertolkt al jaren de stem van dieren en ijvert ervoor om hun rechten in de grondwet te krijgen. Teken de petitie en laat jouw stem horen!