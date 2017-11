Dader van aanslag op spelersbus Borussia Dortmund volgende maand voor Duits gerecht LB

16u25

Bron: Belga 0 AP De beschuldigde liet in april van dit jaar enkele bommen ontploffen op het moment dat de spelersbus aan het stadion in Dortmund aankwam. De dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund zal in december voor het gerecht verschijnen. Dat zegt een woordvoerder van de rechtbank van Dortmund, schrijft Der Spiegel.

De 28-jarige Sergei W. staat terecht voor 28 aanklachten. Hij wordt beschuldigd van moordpoging, het toedienen van lichamelijke verwondingen en het veroorzaken van ontploffingen.

De beschuldigde liet in april van dit jaar enkele bommen ontploffen op het moment dat de spelersbus aan het stadion in Dortmund aankwam, enkele uren voor de kwartfinalewedstrijd van Dortmund tegen AS Monaco. Speler Marc Bartra en een politieagent raakten daarbij gewond.

Dat er niet meer slachtoffers vielen, was te danken aan een fout van de dader, die enkele explosieven verkeerd had verbonden. Volgens de onderzoekers probeerde de dader om zichzelf te linken aan terreurorganisatie Islamitische Staat. Maar van die piste is het gerecht afgestapt. Het proces zal op 21 december van start gaan.