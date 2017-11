Dader (26) schietpartij Sutherland Springs was oneervol ontslagen uit leger en mishandelde echtgenote en kind Koen Van De Sype

Bron: CNN, Daily Mail 0 EPA, Twitter Devin Patrick Kelley (26) zou de man zijn die de dodelijke schietpartij uitvoerde. De man die gisteren zeker 26 kerkgangers doodschoot en 20 andere verwondde in Sutherland Springs in de Amerikaanse staat Texas, was een 26-jarige ex-militair. Devin Patrick Kelley diende tussen 2010 en 2014 bij de Amerikaanse luchtmacht, maar werd oneervol ontslagen voor wangedrag. Ook zijn vrouw en kind zouden te lijden hebben gehad onder zijn agressie.

De man was gelegerd op de luchtmachtbasis van Holloman in New Mexico, zo zegt woordvoerster Ann Stefanek van de Amerikaanse luchtmacht. In 2012 moest hij voor de krijgsraad komen omdat hij zijn vrouw – die uit Sutherland Springs afkomstig is – en hun kind had aangevallen. Kelley werd veroordeeld tot een jaar cel en oneervol ontslagen. Hij werd ook gedegradeerd, volgens Stefanek.

Sportwinkel

Kelley zou het geweer dat hij gebruikte voor de schietpartij – een Ruger AR-556 – gekocht hebben in april vorig jaar. Hij schafte het aan in een sportwinkel in San Antonio (Texas): Academy Sports & Outdoors Store. Toen hij de papieren daarvoor invulde, gaf hij volgens bronnen bij het gerecht aan dat hij geen bezwarend crimineel verleden had. Daarop kreeg hij het wapen mee naar huis. Volgens het formulier had hij toen een adres in Colorado Springs.

Here's a picture of the Texas church shooting suspect Devin Patrick Kelley, 26. pic.twitter.com/rRjSRmFqcJ David Begnaud(@ DavidBegnaud) link

Waarom de man specifiek de First Baptist Church in Sutherland Springs uitkoos voor zijn raid gisterochtend en wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Maar zijn schoonmoeder zou lid geweest zijn van de parochie. Het dorpje zelf telt amper een paar honderd inwoners.

Kogelvrije vest

Na de schietpartij vluchtte de dader – die een gevechtsuitrusting en kogelvrije vest droeg – weg. Hij zou daarbij achtervolgd zijn door een of meerdere buurtbewoners. Hij crashte uiteindelijk met zijn wagen in Guadalupe County.

Politie vond de man dood in zijn wagen. Hij zou volgens politiewoordvoerder Robert Murphy gestorven zijn aan een schotwonde. Het is nog niet bekend of de man werd doodgeschoten door een buurtbewoner of zelf uit het leven stapte. In de wagen vonden de autoriteiten nog meerdere wapens.

