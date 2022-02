‘Complotjournalist’ loopt weg tijdens vragenronde Overlegcomité: “Meneer De Croo, uw persconferenties zijn alleen voor de show”

Wie viert valentijn met Conner Rousseau? “Al meer dan 1.800 reacties”

De oproep van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (29) om op Valentijnsdag op zijn kosten te gaan eten, is niet in dovemansoren gevallen. “1.300 reacties liepen al binnen via Instagram”, bevestigt zijn woordvoerder Niels Pattyn aan HLN. Via mail meldden zich al meer dan 500 geïnteresseerden.

16:48