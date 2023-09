COLUMN. Mediawatcher Desna over ‘Interview met de geschiedenis’: “Omslachtige gimmicks en geforceerd acteerwerk”

HLN Legt Uit ▶ Waarom gaat het zo slecht met insecten in Vlaanderen? 5 vragen beantwoord

Maar liefst 1.576.681 insecten heeft Vlaanderen digitaal gevangen in de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. Een ongezien succes voor de burgerwetenschap. Al is er ook reden tot bezorgdheid, ziet onze wetenschapsjournalist Martijn Peters, ambassadeur van het project: we dreigen sommige soorten kwijt te geraken. In deze HLN legt uit vertelt Martijn wat er precies aan de hand is en waarom we ons daar zorgen over moeten maken.