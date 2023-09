COLUMN. Mediawatcher Desna over Arnout Hauben in ‘Interview met de geschiedenis’: “Schoenmaker, blijf bij je leest.”

Wanneer stort je best voor pensioen­spa­ren? “Meeste Belgen storten maande­lijks, maar lopen zo mogelijk 12.786 euro mis”

Meer dan drie miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Daarmee is het initiatief dat in 1987 werd gelanceerd een groot succes. Maar wanneer doe je nu best je stortingen? We vroegen het aan onze geldexpert Pascal Paepen. Hij spaart maandelijks voor zijn pensioen, zoals de meeste landgenoten. Maar dat is níet de beste methode, zo tipt hij zelf. “Als ik mijn eigen advies zou volgen, zou ik 12.786 euro meer bij elkaar kunnen sparen.”