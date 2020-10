COLUMN. Dit zijn lastige dagen met weinig vluchtwegen: zorg voor licht

#ZORGVOOR­LICHT Zet licht buiten voor de zorg en voor elkaar

30 oktober HLN en VTM NIEUWS nodigen jou uit om licht te brengen in deze donkere dagen! Steek vanaf nu elke avond tussen 18u en 22u een lichtje aan, voor of achter je raam, in je tuin of op je terras. Een licht als teken van hoop en verbondenheid, voor de zorg en de anderen. #ZORGVOORLICHT, licht voor de zorg en voor elkaar.